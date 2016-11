Torcedores da Chapecoense fazem vigília nos arredores da Arena Condá

29/11/2016 às 13:26h Enviado por: Thiago Soares

Desde as primeiras horas do dia, torcedores se aglomeram em busca de informações na Arena Condá Foto: Ciro Salla/Divulgação

Cerca de 1,5 mil torcedores da Chapecoense estão reunidos nos arredores do estádio Arena Condá, em Chapecó (SC), após o acidente envolvendo o avião que transportava a delegação do clube para Medellín, na Colômbia. Os torcedores fazem uma vigília e acompanham a chegada dos jogadores que não viajaram para a final da Copa Sul-Americana.





Com os portões do estádio fechados, os chapecoenses se aglomeram no estacionamento do Centro de Eventos, onde entoam cânticos de apoio e realizam rodas de oração pelas vítimas.





Os jogadores que não viajaram com a delegação também chegam à Arena Condá em busca de mais informações. Todos visivelmente emocionados, chorando muito com a perda dos colegas e amigos. Parentes das vítimas permanecem na Arena Condá à espera de informações.