CBF adia partida de todos os campeonatos nacionais

29/11/2016 às 12:40h Enviado por: Thiago Soares

Todas os jogos de futebol no Brasil foram adiados pela Confederação Foto: CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decretou luto de sete dias e adiou todas as partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa do Brasil sub-20 em decorrência do trágico acidente com o avião da Chapecoense, hoje, na Colômbia. Até o momento, 76 mortes estão confirmadas.





A partida de volta da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, que aconteceria amanhã (30) será realizada no próximo dia 7, às 21h45.





Já a rodada final do Campeonato Brasileiro, que definirá o último clube rebaixado e os classificados para a Taça Libertadores da América, que aconteceria no domingo, foi adiada para o dia 11 de dezembro, às 17h.





E a final da Copa do Brasil sub-20, entre Bahia e São Paulo, acontecerá no próximo dia 8, às 21h15.