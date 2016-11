Acidente com avião que levava Chapecoense já tem 76 mortes confirmadas

29/11/2016 às 09:20h Enviado por: Leticia Lopes

76 mortes já foram confirmadas; 5 sobreviventes. Foto: Reprodução/Facebook

O avião que transportava a equipe da Chapecoense caiu na madrugada de hoje (29) na Colômbia, onde o time disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. Até o momento, 76 mortes já foram confirmadas; 5 pessoas sobreviveram.





Com oitenta e uma pessoas a bordo, entre jogadores, convidados, jornalistas e tripulantes, a aeronave caiu a cerca de 50 quilômetros da cidade de Medellín, no Estado de Antióquia. O local é montanhoso e de difícil acesso. Além disso, o mau tempo na região dificulta o trabalho do resgate.





O avião, um RJ85, da companhia boliviana Lamia, havia feito escala em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e seguia para Medellin. Em comunicado, o Aeroporto José Maria Córdoba disse que a tripulação comunicou emergência por falhas elétricas por volta das 1h15, 22h15 em horário local. A aeronave teria desaparecido dos radares, e feito um pouso forçado em Cerro Gordo, nas proximidades da cidade de La Unión. De acordo com a imprensa colombiana, o piloto teria conseguido descartar o combustível para evitar uma explosão.





Entre os sobreviventes, estão os goleiros Danilo e Follmann, o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel, assim como uma tripulante, identificada como Jimena Soarez. Segundo a imprensa colombiana, o zagueiro Hélio Neto estaria vivo, mas ainda não há confirmação das autoridades.





A confederação Sul-Americana suspendeu a competição, bem como todas as suas atividades esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o adiamento da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, prevista para hoje, em Porto Alegre.