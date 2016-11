Clube segue firme na luta pelo vice

29/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Juan, de contrato renovado, encara o ‘Furacão’ no domingo, dia 4 Foto: Divulgação

O triunfo de 2 a 0 diante do Santos, domingo, no Maracanã, recolocou o Rubro-Negro na 2ª posição do Campeonato Brasileiro. Com 70 pontos, dois a mais que o Santos, uma simples vitória sobre o Atlético-PR, no próximo domingo (4), na Arena da Baixada, assegura o vice-campeonato. Para este confronto, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com o zagueiro Rafael Vaz, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo, e o meia Diego, que recebeu o terceiro cartão amarelo.



Já o experiente Juan assume a vaga de Vaz. O defensor de 37 anos, inclusive, confirmou a renovação de contrato com o clube por mais uma temporada.

Com 279 jogos com a camisa do Rubro-Negro, o camisa 4 da Gávea possui 30 gols marcados. Estreou nos profissionais em 1996 e ficou até 2002, conquistando três cariocas, o Copa dos Campeões e uma Mercosul.