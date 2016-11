Eurico confirma saída de Jorginho e reformulação

29/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Zinho, Jorginho e Eurico Miranda conversaram com os jornalistas, ontem à tarde, em São Januário Foto: Divulgação

A passagem do técnico Jorginho e seu auxiliar Zinho, no Cruzmaltino chegaram ao fim. O presidente do clube, Eurico Miranda, confirmou ontem, em entrevista coletiva na “Colina”, a saída da dupla, dois dias após a confirmação do acesso à elite do Campeonato Brasileiro.



“Vou fazer uma reformulação no departamento de futebol. E ela começa com a saída do treinador e do auxiliar. A torcida não ficou satisfeita e eu também não. Mas não é por deficiência do treinador. Os dois estão saindo depois de uma conversa consensual”, disse o mandatário cruzmaltino, durante coletiva nesta segunda.

O ex-lateral comandava a equipe desde agosto do ano passado. Ele não conseguiu evitar a queda para a Série B do nacional, mas permaneceu em 2016. Este ano, o treinador levou o “Gigante” à conquista do título carioca e teve um início arrasador na Série B. O rendimento, no entanto, caiu drasticamente no segundo turno, e a volta à elite só foi confirmada na última rodada com a vitória sobre o Ceará por 2 a 1.

No total, Jorginho dirigiu o Cruzmaltino em 87 jogos, conseguindo 44 vitórias, 25 empates e 18 derrotas, um aproveitamento de 60%.

Três nomes são cotados para substituir Jorginho na próxima temporada: Ricardo Gomes (demitido recentemente do São Paulo); Cristóvão Borges (ex-Corinthians) e Ney Franco, de acordo com informação da diretoria cruzmaltina. O primeiro compromisso do “Gigante da Colina” em 2017 será pela Flórida Cup, dia 15 de janeiro. “Agora vou pensar. Demoro pouco tempo para decidir um nome. Não tenho muito problema para contratar”, afirmou Eurico.