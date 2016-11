Tricolor completa 9 jogos sem vitória no Brasileirão

28/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

Já rebaixado, o Figueirense venceu o Flu pelo placar mínimo Foto: Divulgação

O Fluminense perdeu para o Figueirense, ontem, por 1 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu adeus às chances de conquistar uma vaga na Libertadores. Com 49 pontos, o Tricolor se mantém na 12ª colocação.



Sem muita criatividade, o Figueirense, que já entrou em campo rebaixado, abriu o placar através de uma bola parada. Após uma falta pela esquerda, Marquinhos subiu mais alto que a defesa tricolor e cabeceou para as redes. Aos 32, o Figueira teve chance de ampliar com Rafael Moura. He-man, que já defendeu o Flu, dominou a bola na entrada da área e soltou uma bomba no travessão do goleiro Júlio César.

Os dois times voltaram para o segundo tempo com a mesma preguiça com que jogaram o primeiro e não criaram nenhuma oportunidade. Com o resultado, o Tricolor completa nove jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão e domingo enfrenta o Inter, que luta para não cair.