'Gigante' de volta à elite

27/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

O Vasco foi surpreendido com um gol no primeiro tempo e venceu o Ceará de virada no Maracanã Foto: Divulgação

Graças a dois gols de um gonçalense, o Vasco já pode comemorar o retorno à elite do futebol brasileiro. Apesar de um início de jogo turbulento e desempenho apático da equipe cruzmaltina, os gols de Thalles sobre o Ceará - de virada - trouxeram esperança e brilho de volta aos olhos do torcedor vascaíno.



“Torcedor tem toda razão de estar triste com a gente. Começamos o ano bem, caímos mas graças a Deus conseguimos o objetivo. Sei o peso que é vestir essa camisa. Eu estava precisando de um ano como esse, ajudando o Vasco e marcando gols”, desabafou o atacante. Iniciada a partida, a torcida que lotou o Maracanã mostrava total confiança e vaiava cada toque na bola dos jogadores do Ceará. Mas tanta empolgação logo deu lugar ao silêncio e à indignação dos cruzmaltinos quando Eduardo, em um chute de longe, abriu o placar para o Ceará: 1 a 0. O primeiro tempo terminou, então, sob vaias, apesar de uma relativa tranquilidade, com a vitória parcial do Oeste sobre o Náutico.

Mostrando mais reação, o Vasco chegou ao segundo tempo com tudo. Logo aos dois minutos, Thalles aproveitou uma sobra de Éder Luis e de rebote, empatou a partida: 1 a 1. Em menos de cinco minutos, Thalles marcou, de novo, de cabeça, após uma cobrança de lateral de Mádson para a área. A vitória e a volta à série A estava sacramentada: 2 a 1.

Vasco termina na terceira posição, com 65 pontos. Atlético-GO, Avaí e Bahia são os outros classificados para a primeira divisão do campeonato.