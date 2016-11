O acesso é logo ali!

26/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Mesmo em caso de acesso à elite do futebol brasileiro, Jorginho não está garantido no Cruzmaltino Foto: Divulgação

O Cruzmaltino entra no estádio Maracanã, hoje à tarde, precisando vencer o Ceará para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro. O duelo válido pela última rodada da Série B do Brasileiro será às 17h30. Em caso de empate ou derrota, o Vasco terá que torcer para que o Náutico não vença o Oeste, no mesmo horário, na Arena Pernambuco.



Durante a semana, a comissão técnica optou por levar todo elenco para Pinheiral, no Sul Fluminense. O isolamento ocorreu pela necessidade da diretoria de tranquilizar o elenco, que sofreria com a pressão da torcida se permanecesse em São Januário, onde a segurança está reforçada. A medida contou com o aval do técnico Jorginho, que pretende revelar a escalação apenas minutos antes do confronto. “É uma decisão, ainda precisamos do nosso próprio resultado, o que é o mais importante. Aproveitamos a semana da melhor maneira possível, com tranquilidade e sem darmos armas aos nossos adversários”, disse o técnico Jorginho.

Se não bastasse o clima de tensão e o momento delicado da equipe, o treinador tem problemas para montar a equipe. O lateral-direito Yago Pikachu, o zagueiro Luan e o atacante Júnior Dutra receberam o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma e estão fora do jogo contra os cearenses. O atacante Éderson, que deixou o jogo em Santa Catarina com apenas três minutos em campo, tem suspeita de estiramento no músculo posterior da coxa direita. Ele será reavaliado momento antes do confronto, mas, segundo o departamento médico do clube, as chances de jogar neste sábado são mínimas.

A tendência é que Madson jogue na lateral-direita, e Rafael Marques ganhe a vaga de Luan, formando a dupla de zaga com Rodrigo. Jorge Henrique é o mais cotado para começar no ataque, ao lado de Thalles. Mesmo com incômodo na coxa direita, o meia Andrezinho tem presença assegurada no time.

Sendo assim, a provável escalação do Cruzmaltino para hoje à tarde será: Martin Silva, Madson, Rafael Marques, Rodrigo e Julio Cesar; Diguinho, Douglas, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Thalles.

Indefinição - Apesar de já ter começado o planejamento de 2017 e citado os nomes de Luxemburgo e Cristóvão Borges para 2017, a diretoria do clube ainda não avançou nas conversas. Pelo fato de o futuro na próxima temporada ainda não estar definido, a cúpula de São Januário aguarda o resultado de hoje para definir quem irá substituir Jorginho.