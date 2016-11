Da Aeronáutica para o tatame

26/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Com um currículo de diversos títulos, o lutador Luan Andrei pretende agora brilhar no UFC Foto: Sandro Nascimento

O ex-militar Luan Andrei, de 23 anos, morador do Coelho, em São Gonçalo, é considerado a nova promessa do jiu-jitsu e do MMA. E ao construir um currículo respeitado, com vitórias e títulos, já postula uma vaga no UFC.



A sua dedicação ao esporte vem da adolescência. Desde os 16 anos, apaixonou-se pelo esporte e nunca mais parou. No currículo, o jovem conquistou cinco vezes o Campeonato Estadual do Rio em 2015, duas vezes o Brasileiro e Panamericano em 2016, além de ter sido campeão do torneio internacional Open Rio em 2016. Também conquistou uma das competições mais importantes da modalidade, o Gran Island deste ano, que reúniu os melhores atletas do mundo, no HSB Arena, na Barra da Tijuca. Embora sua ascensão no jiu-jitsu seja evidente, Luan também pensa em integrar o UFC. Consagrado no MMA, Rafael dos Anjos o “apadrinhou”, como ele mesmo conta. “Rafael me incentiva muito para isso (ingressar no UFC) e me espelho nele devido a sua história e carreira”, disse. Apesar dos títulos recentes e da badalação, Luan não esquece também das pessoas que o ajudaram em seu início de carreira. “Minha motivação para prosseguir são os incentivos do meu treinador Rodrigo Barboza, que está na luta comigo há sete anos, me dando apoio e conselhos a cada vitória ou derrota”, revelou.

O professor de jiu-jitsu Rodrigo Barboza, 34, que o acompanha desde a época do amadorismo se mostra orgulhoso com o crescimento de seu pupilo.

“Eu o descobri na academia. Ele sempre observando, muito interessado. Comecei a treiná-lo. Ele acreditou, assim como eu, em seu potencial e largou o quartel para viver da luta e, a cada dia, vem crescendo nas artes marciais.”, explicou. O próximo desafio de Luan será em janeiro de 2017, quando tentará ser bicampeão do Grand Slam, em Abu Dabhi, nos Emirados Árabes.