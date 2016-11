Grupo de Capoeira Negrinhos de Sinhá comemora aniversário em São Gonçalo

25/11/2016 às 17:22h Enviado por: Rennan Rebello

Capoeiristas da Associação de Capoeira Negrinhos de Sinhá VII de São Gonçalo irão se apresentar na festividade Foto: Divulgação

O Mestre de Capoeira Antônio Affonso, estará realizando entre hoje, sábado e domingo no Tamoio Futebol Clube com entrada gratuita, mais um 'Encontro Brasileiro de Capoeira', comemorando o 29º Aniversário da Associação de Capoeira Negrinhos de Sinhá VII, onde realizará o batizado e entrega de cordas, no evento, estarão presentes alunos dos núcleos de capoeira de Pernambuco (Bonito e Caruaru), Minas Gerais, São Paulo (Piracicaba), Pará (Marabá e Itupiranga), do Rio de Janeiro (Campos, Bom Jardim, Duas Barras, Guapimirim, Sumidouro e São Gonçalo).

Hoje, a partir das 20h haverá palestras com Mestres convidados. Já no sábado a partir das 09h, o público terá a disposição palestras e aulas práticas de capoeira e no domingo, último dia da programação, haverá o esperado batizado e entrega de cordas e apresentação com os capoeiristas.