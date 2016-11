'Bicho' muito valioso

24/11/2016 às 22:10h Enviado por: Samuel Castro

O lateral-esquerdo Jorge, titular absoluto, concedeu entrevista coletiva ontem à tarde, no ‘Ninho’ Foto: Divulgação

Após o empate amargo diante do Coritiba, no Maracanã, o elenco rubro-negro sabe que o vice-campeonato do Brasileirão recebe uma premiação bem mais interessante que a do terceiro colocado, atual posição do clube da Gávea, com 67 pontos. Ciente da importância do “bicho”, o Fla precisa vencer o Santos (segundo colocado), no domingo (27), às 17h, no Maracanã.



“A diretoria do clube conversou conosco. A segunda colocação é importante. Temos salário, mas tem nosso dinheiro por fora. Em relação ao bicho do segundo colocado, vamos fazer tudo de para ganhar, mas pensamento é nas duas decisões para conquistar esse valor. Hoje nosso foco é no Santos e no Atlético-PR para chegar nesse valor bonito”, afirmou Jorge. A CBF estipulou a premiação para os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da seguinte forma: o campeão leva R$ 17 milhões. O vice ficará com R$ 10,7 milhões, enquanto o terceiro colocado terá direito a R$ 7,3 milhões e o quarto a R$5,3 milhões. Caso não termine na segunda colocação, o Fla deixaria de arrecadar R$ 3,4 milhões se não conseguir terminar com o vice-campeonato. Por isso, a segunda posição é tão importante.

Treino - Seguindo preparação para o confronto contra o “Peixe”, o elenco rubro-negro treinou ontem à tarde no CT do “Ninho do Urubu”. A atividade comandada pelo técnico Zé Ricardo foi em campo reduzido e focada em marcação e finalização.

Inicialmente, o grupo realizou uma atividade física, e em seguida, foram ao gramado do campo 1 para o aquecimento com bola. Esta atividade inicial consistiu em exercícios de passe e movimentação.

Em seguida, foi a vez do treino em campo reduzido. O campo foi dividido em dois, com orientações de marcação dadas pelo treinador. Na sequência, a bola era tocada para os lado de campo, que cruzavam para os atacantes finalizarem à meta defendida pelos goleiros rubro-negros.