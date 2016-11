Sidão se anima com interesse do São Paulo e pode deixar o clube

24/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Sidão se empolgou com a proposta feita pelos são-paulinos Foto: Divulgação

Com boas atuações na meta do Glorioso, substituindo o goleiro Jefferson, lesionado, Sidão recebeu sondagens do São Paulo. Insatisfeito com a irregularidade de Denis, a diretoria do clube paulista está empenhada em contratar o arqueiro alvinegro para a próxima temporada.



O interesse do tricolor paulista mexeu com a cabeça de Sidão. O jogador de 33 anos tem seus direitos econômicos vinculados ao Audax até o fim do Campeonato Paulista de 2017, e as negociações para ficar em definitivo no Glorioso estavam avançadas. A ideia do clube carioca era ceder alguns atletas ao time Audax para concretizar a compra. Mas a entrada do São Paulo mudou tudo.

Além da proposta satisfatória para o Audax, seria uma grande oportunidade na carreira de Sidão que, com 33 anos, não pode desperdiçar propostas como essa. Outra questão é a possibilidade de ser comandado por Rogério Ceni, que está próximo de assumir o cargo de técnico do São Paulo.

Sidão e o restante do elenco seguem treinando desde terça, no Cefat, em Várzea das Moças, Niterói. O próximo compromisso será no sábado (26), contra Ponte Preta, às 20h, na Arena Botafogo. Com 55 pontos, o Alvinegro está na 6ª colocação.