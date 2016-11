Marcão observa atletas que atuaram poucas vezes

24/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O atacante Henrique Dourado pode encarar o ‘Figueira’ domingo Foto: Divulgação

O Tricolor segue se preparando para a confronto contra o Figueirense, no domingo (27), às 19h30, no Orlando Scarpelli. Na atividade de ontem, no CT Pedro Antônio, Marcão testou possíveis titulares contra o time catarinense. Além disso, o treinador quer aproveitar os últimos jogos do time na temporada para fazer observações.

O treinador pretende dar uma base maior ao próximo técnico. Além disso, pode também usar alguns reforços que foram contratados com status de titulares absolutos e que não estão sendo aproveitados conforme se esperava, como o atacante Osvaldo e o artilheiro Henrique Dourado. Igor Julião e Nogueira também treinaram na equipe titular, que ainda contou com Henrique, Giovanni, Pierre, Cícero, Wellington e Richarlison. Suspensos, Douglas e Scarpa são os desfalques no time Tricolor.

Com 49 pontos, o Flu ocupa a 11ª colocação.