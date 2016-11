Itacoatiara será palco de etapa do Circuito Estadual de Bodyboard e Master Series

23/11/2016 às 11:58h Enviado por: Rennan Rebello

Lucio Santana lidera o circuito profissional Foto: Divulgação Facebook/Our Lifestyle

Com previsão de boas ondas e disputas em alto nível, com duas competições de bodyboard que prometem movimentar a praia neste final na Praia de Itacoatiara, Região Oceânica de Niterói. No sábado, dia 26, será a vez dos profissionais, com o Circuito Estadual Profissional, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e chega a sua 4ª etapa e já pode definir alguns campeões, já no domingo, 27, será a vez dos veteranos duelarem na categoria Masters.









Entre os profissionais o duelo segue intenso, Lucio Santana lidera com pouquíssima vantagem sobre Dionatan Barroso e o resultado de Itacoatiara pode dar rumo à briga pelo título de Rei do Rio em 2016. Entre as mulheres, Maira Viana reina absolta, atual tricampeã do estado ela segue invicta em 2016 e já poderá conquistar o título em Itacoataiara, será seu tetracampeonato estadual na profissional feminino.











A previsão de ondas é favorável, as mesmas devem ter proporções médias e promete manter boas ondas deixando o palco perfeito para que os melhores surfistas do estado do Rio possam competir em alto nível. durante os dois dias de evento. O evento contará com sistema de julgamento informatizado, o que é ótimo para os atletas e também para o público, que poderá acompanhar as notas a cada onda surfada, desta forma aprendendo e se envolvendo mais com o esporte.









Serviço









Circuito Estadual FEBBRJ de Bodyboarding e Rio Bodyboarding Master Series

Local: Praia de Itacoatiara

Data: 26 e 27 de novembro

Hora: 7h30

Contato do Organizador: Rafael Petrini - (21) 98896-2143