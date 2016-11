Meta é terminar com dignidade

23/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os atletas do Tricolor realizaram ontem uma atividade, sob o comando do preparador físico do clube Foto: Divulgação

O resultado negativo diante da Ponte Preta no último domingo impediu o Tricolor de seguir sonhando com uma vaga no G-6, a zona de classificação para Copa Libertadores de 2017. Os jogadores do Flu, no entanto, garantiram que vão terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade, ou seja, vencendo os dois jogos que restam na competição.



No próximo domingo (27), o Tricolor encara o Figueirense, às 19h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Já no último compromisso no Brasileirão, o “Time de Guerreiros” recebe no Maracanã o Internacional, que luta contra o rebaixamento. “Temos que terminar a competição de maneira digna, atingido uma pontuação que mostre que este grupo poderia disputar a Copa Libertadores no próximo ano. O Fluminense tem dois jogos pela frente e vamos fazer de tudo para ganhar”, disse o goleiro Júlio César. Após a segunda-feira de folga, o elenco se reapresentou ontem à tarde, para uma atividade tática no Centro de Treinamento Pedro Antônio, na Barra da Tijuca. Para o jogo contra o “Figueira”, o técnico Marcão não poderá contar com o meia Gustavo Scarpa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Douglas, expulso contra a “Macaca”. Com 49 pontos, o Flu está em 11º lugar.