Concentração em Niterói

23/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O elenco alvinegro está treinando no Centro de Formação de Atletas (Cefat), em Niterói Foto: Divulgação

O Glorioso deu início, ontem à tarde, a um regime integral de concentração, para o jogo decisivo contra a Ponte Preta, no sábado (26). Após folga na segunda, o elenco se reapresentou em General Severiano e seguiu para o Centro de Formação de Atletas (Cefat), em Niterói. O jogo contra a “Macaca” será na Arena Botafogo, na Ilha, às 20h.

A ideia da comissão técnica é que os atletas se preparem adequadamente para o confronto. Na 6ª colocação, com 55 pontos, o Glorioso precisa vencer para garantir uma vaga no G-6, zona da Copa Libertadores. Em caso de vitória e se o Corinthians empatar com Atlético-PR, a equipe carioca garantirá a classificação.

Na atividade técnica, o treinador Jair Ventura contou com o retorno de Bruno Silva. O volante, que voltou aos trabalhos após uma semana com virose, treinou normalmente. Camilo, Emerson e Alemão foram poupados. O lateral, que sofreu uma entorse no tornozelo contra o Palmeiras, é dúvida para sábado. Ele realizará exame hoje, e em seguida, treina com os demais.

Por outro lado, Airton e Victor Luís retornam após cumprir suspensão. O provável time para sábado é: Sidão, Alemão (Diego ou Marcinho), Renan Fonseca, Emerson, Victor Luís; Airton, Lindoso, Bruno Silva (Diogo Barbosa), Camilo; Neilton e Pimpão (Sassá).

Nova cirurgia - Sem atuar um jogo sequer no Campeonato Brasileiro, o goleiro Jefferson vai precisar passar por uma nova cirugia no braço esquerdo. O arqueiro alvinegro sofreu uma rara lesão no tríceps do braço em maio.

Ainda sentindo dores, o camisa 1 não consegue retornar aos gramados com confiança. Recentemente, Jefferson buscou tratamento fora do clube, mas não obteve sucesso.