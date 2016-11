Luso-Brasileiro pode virar ‘arena’ rubro-negra

22/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Arena da Ilha do Governador foi ‘casa’ do Botafogo e recebeu alguns jogos na temporada 201 6 Foto: Divulgação

A diretoria rubro-negra anunciou, ontem, um acordo com a Portuguesa-RJ para utilização do estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, para mandar seus jogos em 2017. No acordo, ficou acertado que o Fla poderá utilizar o estádio a partir de 1º de janeiro de 2017. Atualmente, o campo vem sendo utilizado pelo Glorioso no Brasileirão.



“Este foi um movimento muito importante porque garante ao Flamengo um estádio para realizar suas partidas, independente do que vier a acontecer com o Maracanã ou do nosso projeto para ter um estádio próprio de grande porte. Agradeço muito a Portuguesa pela confiança e pela parceria”, disse o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Ainda segundo o mandatário rubro-negro, o “plano B”, na Ilha, terá contrato de três anos, com possibilidade de renovação. Além de garantir uma reforma no gramado, o clube da Gávea pretende ampliar a capacidade do estádio de 15 mil para 20 mil pessoas, visando as primeiras fases da Copa Libertadores de 2017.

Duelo com ‘Peixe’ - Sem chances de título após empate por 2 a 2 com o Coritiba, no último domingo, no Maracanã, o elenco rubro-negro afirmou que fará de tudo para vencer o Santos e garantir o segundo lugar na competição. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo (27), às 17h, no Maracanã.

A reapresentação do Rubro-Negro está marcada para a manhã de hoje, no “Ninho do Urubu”. A definição da formação que vai a campo contra o “Peixe, 2º colocado, acontecerá apenas nas últimas atividades da semana. Com 67 pontos, o Fla ocupa a 3ª colocação na tabela do Brasileirão.