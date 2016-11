Desafio de Boxe entre Rio e São Paulo 'agita' Praia de Copacabana

21/11/2016 às 15:30h Enviado por: Sergio Soares

Evento contará com talentos do Boxe brasileiro Foto: Divulgação

A Associação Carioca de Boxe promove neste sábado (26), a partir das 15h30, a Copa Daniel Fucs de boxe, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A competição é um Desafio entre lutadores do Rio x São Paulo. A novidade é que, além das lutas, os atletas olímpicos Michel Borges e Patrick Lourenço, padrinhos do evento, também serão homenageados.

“Fico agradecido e honrado por estar sendo homenageado na minha cidade pelo esforço do meu trabalho. Há anos venho me dedicando para poder dar o melhor e poder trazer alegria para toda nação brasileira”, conta Michel Borges.









Já Patrick Lourenço vê o torneio como uma oportunidade do esporte crescer no Estado: “Fico feliz em vê o Rio de Janeiro crescendo na nossa modalidade e mais animado ainda pelo reconhecimento do meu trabalho”, disse. Um ringue será erguido em plena praia de Copacabana, ao lado do posto 3. Ao todo serão dez lutas interestaduais, oito no masculino e duas no feminino.





As equipes do Rio serão formadas por Equipes da Luta pela Paz, Alessandro/Nobre Arte, Nova União e JS Team. Já São Paulo terá Coliseu e Equipe das ruas para o ringue. O combate principal do evento será entre Estivan Falcão (Coliseu/São Paulo) eIgor Enrico ( Nova União), categoria Meio-Médio (64 kg). Estivan é irmão dos medalhistas olímpicos nos Jogos de Londres (2012), Esquiva e Yamaguchi Falcão. Já o lutador do UFC, Felipe Olivieri (Nova União) enfrenta Florisbergue Júnior (JS Team), categoria 81kg. O card completo está logo abaixo.

Haverá no evento uma tenda, onde as pessoas que prestigiarem as lutas poderão fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível. A entrada é franca. A competição conta com os parceiros Gorilla Arte & Atitude, Fitbox Nutrição Inteligente, Andrea Porto, Sbt Rio, rádio FM O Dia e bares Pavão Azul e Imortais. Além do apoio de Nestor Rocha, Academia FDB, Devorer, La Trattoria, Real Chopp, Botequim Chega Mais, Carretão, Rio Eventos, Academia Ari-Fight, Instituto Masan, Mercattino, Locacar, Erick Pilates, Copa e Bike, Galeto Viva Flor,Deliz, RAFFdesign, Montax, Ximenez Advogados,Quiosque Del Mare, Bandanas ´s Pub, Bar 30, Botequim Posto 3, Gráfica Del Rio e Jornal Posto Seis.





Homenagens





Além dos combates, algumas lendas do boxe nacional e do UFC vão ser homenageadas: Michel Borges e Patrick Lourenço, atletas da seleção brasileira de boxe, vão receber uma medalha de prata da Associação Carioca de Boxe, por representarem o país nos jogos. Já o comentarista de lutas Daniel Fucs, , o treinador Raff Giglio e o lutador Giovanni Diniz receberão uma placa pela contribuição ao boxe Carioca e Nacional. Além deles, serão homenageados o treinador Dedé Pederneiras (Nova União), Amaury Bitetti, Murilo Bustamante e o mestre Claudio Coelho.





Associação Carioca de Boxe

Fundada em dezembro de 2015, a Associação Carioca de Boxe (ACB) realizou 14 eventos (até o momento) neste ano no Estado do Rio de Janeiro, com 56 equipes filiadas. Frequentemente, a ACB promove Cursos para Treinadores de boxe e Primeiros Socorros, na sede da entidade (Rua Mascarenhas de Morais 191/ 3º andar, em Copacabana).









Serviço





Dia: 26 de novembro;

Pesagem: 13h;

Homenagens: 15h30;

Horário das lutas: 16h;

Local: Praia de Copacabana. Ao lado do Posto 3. Em frente à Rua Paula Freitas, Copacabana, Rio de Janeiro;

Haverá arrecadação de 1 kg de alimento não perecível.





Card completo (10 lutas)

-Luta 1- Feminina - Interestadual 56kg:

Lila Furtado (Coliseu/São Paulo) vs Miriam Cruz ( Luta pela Paz - RJ);

- Luta 2 – Feminina - 60 kg:

Suelen Raiana (Centro Esportivo) vs Claudiele Costa (Paraná Vale Tudo);

-Luta 3 - Masculina - 64 kg:

José Willians (FDB) vs Lucas Souza ( Todos na Luta);

-Luta 4 Masculina Interestadual - 69kg:

Wellington Torres (Coliseu/ São Paulo) vs Moisés Silva ( JS Team);

- Luta 5 – Masculina - 69kg:

Ricardo Lins (Alessandro Leite / Nobre Arte ) vs Marcos Vinícius ( Paraná Vale Tudo);

- Luta 6 – Masculina – 69kg:

Jorge Oliveira (Todos na Luta) vs Washington Luis ( Vittoria);

Luta 7 – Masculina Interestadual -56kg:

Ícaro David (Coliseu/São Paulo) vs Tainan Mateus ( Alessandro Leite/Nobre Arte);

Luta 8 – Masculina Interestadual- 64kg:

Estivan Falcão (Coliseu/São Paulo ) vs Igor Enrico ( Nova União);

Luta 9 – Masculina Interestadual - 75kg:

Godofredo Júnior (JS Team) vs Michel William (Luta pela Paz- RJ);

Luta 10- Masculina Interestadual- 81kg:

Felipe Olivieri (Nova União) vs Florisbergue Júnior ( JS Team).