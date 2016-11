1º Campeonato de Futebol de Botão de Garagem será atração no Clube 5 de Julho

21/11/2016 às 14:15h Enviado por: Rennan Rebello

O competidor poderá usar qualquer tipo de botão, o torneio é aberto por todos os amantes do bom e velho futebol de mesa Foto: Divulgação

Por Rennan Rebello





Querendo reviver a cultura de futebol de botão na região, a Liga dos Amigos Botonistas (LAB), que reúne diversos jogadores amadores do estado do Rio, organizará no próximo sábado (26), de 10h às 14h, o 1º Campeonato Brasileiro de Futebol de Botão de Garagem, no ginásio do Clube Combinado 5 de Julho, no Barreto, em Niterói. O evento terá entrada gratuita e reunirá mais de 38 participantes. "Queremos trazer a verdadeira essência de se jogar botão com os amigos de bairros. Por isso, esse torneio será diferente e não haverá nenhuma regra federada. O participante poderá jogar com qualquer botão como antigamente", disse Marinelson Mendes, presidente do Barreirão, clube de botão localizado em Neves.





Os primeiros cinco colocados serão contemplados com troféus. Não haverá premiação financeira por se tratar de um campeonato amador. Após as disputas, os organizadores promoverão um churrasco de confraternização entre os competidores, que também será aberto ao público. "Nosso intuito além de competir é mostrar às pessoas que a cultura de futebol de botão é viva em nossa região e incentivar para que surjam outros botonistas. Queremos organizar outros eventos como esse em São Gonçalo, não apenas em clubes, mas em condomínios e outros espaços residenciais", revela Marinelson.





Quem quiser participar do torneio, deve fazer as inscrição, que é gratuita, até a próxima sexta-feira, dia 25. Os interessados precisam entrar em contato com a LAB em sua página oficial no Facebook.





Recordando

Em julho do ano passado, no mesmo Clube 5 de Julho houve um torneio aberto envolvendo agremiações tradicionais como Flamengo, Vasco da Gama, America, Friburguense e o Barreirão de Marinelson também participou como o único representante de São Gonçalo. Abaixo segue o vídeo do I Rio Open de Futebol de Mesa.