E o cheirinho foi embora

21/11/2016 às 10:30h Enviado por: Rene Santos

Rubro-Negro abriu vantagem de dois gols, com Gabriel e Diego, mas cedeu empate ao “Coxa” Foto: Gilvan de Siuza

O elenco da Gávea deixou o campo do Maracanã, ontem à noite, sob gritos de decepção da torcida: “Vergonha, time sem vergonha”. Isso porque vencendo o primeiro tempo por 2 a 1 sobre o Coritiba, o Rubro-Negro cedeu o empate e viu ser eliminada sua última chance de ser campeão do Brasileiro esse ano.



Sem dar tempo de o público respirar direito, o Flamengo parecia mostrar para o que veio e já marcou o primeiro gol de cara. O cronômetro marcava menos de 2 minutos, quando Gabriel recebeu um cruzamento e, de primeira, marcou um bonito gol.

Ainda na primeira etapa, o torcedor viu o time crescer em campo e ampliar a vantagem com Diego. Aos 28 minutos, após um cruzamento de Everton, o meia apenas tocou na bola e confirmou a superioridade do Flamengo no duelo. Mas não demorou muito, e os primeiros sinais vitais do Coritiba voltaram a aparecer. Pouco antes do término da etapa inicial, aos 42 minutos, Amaral pegou de rebote e colocou a bola para dentro, diminuindo a vantagem. Já no segundo tempo, o clima mudou. O “Coxa” não estava tão submisso assim e começou a oferecer mais perigo. Entre uma investida e outra, o Flamengo até conseguia chegar ao ataque, mas foi punido pela própria falta de técnica. Até que, no fim da partida, novamente aos 42 minutos, o Rubro-Negro viu sua última chance de título ser eliminada. Kleber Gladiador se antecipou a Rafael Vaz, dominou bonito e mandou no cantinho para consagrar o empate. O próximo adversário do Flamengo será o Santos. O jogo será no próximo domingo (27), às 17h.