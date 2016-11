Tricolor é derrotado pela Ponte com ‘golaço’ de Wendel, em SP

21/11/2016 às 10:10h Enviado por: Rene Santos

‘Macaca’ leva a melhor no duelo, e dificulta a vida do Fluminense Foto: Malison Santanna / Fluminense

Um duelo de quem não sabia o que era ganhar há pelo menos quatro partidas. Ambos com sequência de derrotas e empates, Fluminense e Ponte Preta se enfrentaram, ontem à tarde, no Moisés Lucarelli, em Campinas, e os donos da casa saíram vitoriosos: um único gol, mas bonito, marcado por Wendel. Completando oito jogos sem ganhar, o Tricolor entrou em campo sem força e, foi onde a ‘Macaca’ apareceu levemente superior. Dando prioridade à marcação no meio, o time carioca criou poucas chances de gol. Até que a Ponte saiu na frente. Aos 41, Wendel recebeu, dominou e marcou um belíssimo gol de esquerda, deixando o goleiro Júlio César fora de alcance. Percebendo a dificuldade do Fluminense de levar a bola ao ataque, o treinador fez algumas alterações no segundo tempo. O time até passou a atuar melhor em campo, mas não evitou a derrota.



Com o resultado, o clube das Laranjeiras caiu para o décimo lugar, mas ainda tem possibilidade de ir à Sul-Americana. A esperança de um hipotético G-7 para conquistar vaga na Libertadores também permanece. O próximo duelo será contra o Figueirense, domingo, às 19h30.