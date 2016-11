Time perde para Palmeiras, mas ainda sonha com a Libertadores

21/11/2016 às 10:00h Enviado por: Rene Santos

Com gol de Dudu, ‘Verdão’ vence Botafogo e fica perto do título Foto: Divulgação

A Arena do “Verdão” foi palco, ontem à tarde, do duelo entre o Botafogo e o líder Palmeiras, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa saíram na frente, marcaram o único gol da partida, aos 17 minutos do segundo tempo e conquistaram a vitória, que aproximou o time ainda mais do título deste ano.

O domínio verde dentro de campo começou logo no primeiro tempo. Os números refletiram exatamente isso: 71% de posse bola do Palmeiras contra 29% do Botafogo. Já na etapa final, o ritmo era outro. O Alvinegro voltou para o gramado mais predestinado a arrancar um gol. O time carioca levou perigo com Camilo e Neilton, mas foi o Palmeiras que saiu na frente. Aos 17, Dudu fez grande jogada com Gabriel Jesus e cabeceou para gol, marcando o único gol do duelo.

Com a derrota, o Alvinegro caiu para a sexta colocação, com 55 pontos, mas continua na luta por vaga para disputar a Libertadores. O líder Palmeiras chegou aos 74 pontos e só precisa vencer a próxima rodada para ser campeão. Já o Botafogo recebe a Ponte Preta, no sábado (26), no Rio.