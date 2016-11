‘Precisamos do apoio da torcida’, diz Jorginho

21/11/2016 às 10:00h Enviado por: Rene Santos

Após a derrota para o Criciúma, na tarde do último sábado, o Cruzmaltino tem apenas um foco: vencer a rodada final contra o Ceará, e garantir o acesso à série A do Campeonato Brasileiro. Já pensando na próxima partida, o técnico Jorginho anunciou que a força da torcida cruzmaltina será imprescindível para o time voltar à elite sem depender de tropeço do Náutico, que está a dois pontos de diferença. “Embora saiba o quanto é difícil para o torcedor apoiar neste momento de dificuldade, nós precisamos deles. Precisamos estar mais concentrados para chegarmos ao nosso objetivo”, afirmou o treinador.