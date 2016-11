Tensão até a última rodada

20/11/2016 às 10:30h Enviado por: Rene Santos

Num jogo de altos e baixos, time perdeu chances claras de gol Foto: Paulo Fernandes / Vasco

O Cruzmaltino tinha a faca e o queijo para conseguir o acesso à série A, ontem à tarde, contra o Criciúma. Mas o resultado não foi nada bom para a equipe de São Januário, que perdeu por 1 a 0. A partida aconteceu no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.



O Vasco começou o primeiro tempo com garra de quem queria ganhar. Tentou, chutou, lançou, mas nada fez efeito. Andrezinho se esforçou numa falta recebida por Nenê mas parou na trave. Teve Thalles com duas chances e pouca força. Enquanto isso, o Criciúma apostava nos erros dos cariocas para finalizar suas oportunidades, que também não foram bem sucedidas.

Se no primeiro tempo faltava explosão, o começo da etapa final tratou de suprir isso. O único gol da partida veio logo aos 7 minutos com Roberto. Na tentativa de invadir a área adversária, o jogador do Criciúma parou na perna de Diguinho e caiu: pênalti. Aproveitando a chance, o próprio marcou a vitória.

No final do jogo, o Vasco demonstrou a mesma tensão que vem apresentando durante todo esse segundo semestre. Pressionado pelo acesso, perdeu chances claras de gols, de novo, com Nenê e Thalles.

Resultado - Agora, para conseguir voltar à elite do futebol nacional, o Vasco vai ter que dar tudo de si na etapa final, contra o Ceará. Com o resultado deste sábado, o Cruzmaltino foi parar na quarta colocação na tabela da competição. O caminho das pedras é vencer. Somente com o saldo positivo na última rodada, o time de São Januário garantirá o acesso sem depender de outros agentes, como o Náutico, que está a dois pontos de diferença.