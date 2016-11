Zagueiro Juan segue com futuro indefinido

20/11/2016 às 10:25h Enviado por: Rene Santos

Aos 37 anos, o zagueiro Juan tem um motivo a mais para se preocupar quando o assunto é renovação de contrato. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o defensor pode ser deixado de fora do elenco de 2017. Isso porque o jogador ainda não teria sido procurado pelo clube para discutir um acréscimo no contrato, que termina em dezembro deste ano. Durante entrevista coletiva, o zagueiro já admitiu o desejo de continuar na Gávea, inclusive quer encerrar sua carreira no Flamengo, mas desconversou sobre uma possível renovação. “Minha ideia é continuar jogando, meu desejo sempre foi de encerrar a carreira no Flamengo. Mas temos que esperar o fim do campeonato. Hoje, a prioridade não é renovação, é brigar pelo título”, disse Juan.