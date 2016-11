Palmeiras de olho em Gustavo Scarpa

20/11/2016 às 10:05h Enviado por: Rene Santos

Scarpa interessa ao "Verdão" Foto: Nelson Perez

A mira do Palmeiras para disputar a Taça Libertadores em 2017 está voltada para as Laranjeiras. Isso mesmo, o “Verdão” está de olho no próximo reforço: Gustavo Scarpa. O meia-atacante, atualmente, é considerado a maior referência técnica do Tricolor que, inclusive, quer ampliar o vínculo do jogador de 2019 para 2021. Valorizado no clube após a saída de Fred, Scarpa, de 22 anos, pode ser surpreendido por uma boa proposta do time paulista, que está com o caixa reforçado após a venda de Gabriel Jesus. A diretoria do Fluminense, por sua vez, negou que tenha recebido qualquer proposta concreta ainda e mostrou desejo de manter o jogador. Gustavo Scarpa começou sua passagem no Tricolor em 2012, quando chegou para compor a categoria de base. Em 2014, fez a sua primeira partida com o elenco profissional. No total, jogou 101 jogos e fez 20 gols pelo clube carioca.



Treino - Depois de quatro dias de atividades no CT Pedro Antonio, o elenco tricolor fez, ontem, a última atividade antes de encarar a Ponte Preta. A partida acontece hoje, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, pela 36ª rodada do Brasileirão.