Time tem mais um desfalque para hoje

20/11/2016 às 10:00h Enviado por: Rene Santos

O clube de General Severiano entra em campo, hoje, contra o Palmeiras, em São Paulo, e montar o esquema tático não será uma tarefa fácil para o técnico Jair Ventura. Isso porque Bruno Silva se juntou aos desfalques para o duelo, por conta de uma virose. Fora do último treino, na manhã de ontem, o volante foi vetado pelo departamento médico e acabou cortado da viagem. Bruno Silva é mais um nome da lista de baixas, que já conta com os suspensos Airton e Victor Luis. Além, é claro, dos jogadores que estão em recuperação de cirurgias há mais tempo: Jefferson, Luis Ricardo e Canales. Portanto, o que pode se especular sobre a formação tática do time é a seguinte: Sidão; Alemão, Carli, Emerson e Diogo Barbosa; Lindoso, Dudu Cearense, Fernandes (Emerson Silva) e Camilo; Neilton e Pimpão (Sassá).



Classificação - A três rodadas do fim do Brasileirão, e com dois jogos fora de casa, o Alvinegro ainda pode se classificar para a Taça Libertadores se conseguir somar os pontos fora do Rio.