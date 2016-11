Para confirmar o acesso

19/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O técnico jorginho e seu auxiliar Zinho comandaram um treino tático, ontem, em São Januário Foto: Divulgação

O Cruzmaltino embarcou para o Sul, no fim da tarde de ontem, focado em garantir o acesso à na Série A de 2017. Vencer o Criciúma, hoje, às 16h30, no estádio Heriberto Hulse, é o que o “Gigante da Colina” precisa para voltar ao Rio de Janeiro com a sensação de missão cumprida. O técnico Jorginho disse que o clube já deixou passar muito tempo para que isso acontecesse.



“Será uma sensação de missão cumprida. Queria muito ser campeão, mas passou. O campeão não pode ter muitos empates em casa. O Atlético-GO perdeu só um jogo em casa. Essa regularidade deu essa vantagem a ele. Acho que precisamos fazer nossa parte. Já deixamos passar muito tempo”, disse o treinador.

Na 2ª colocação da Série B do Brasileiro, com 62 pontos, o Cruzmaltino depende apenas de suas próprias forças para confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro. Isso porque o Cruzmaltino possui uma vantagem de cinco pontos em relação ao Náutico, o quinto colocado. Para esta “decisão”, o técnico Jorginho não poderá contar com o meia-atacante Caio Monteiro, lesionado. Já os pendurados com dois cartões amarelos são: Nenê, Yago Pikachu, Éderson, Henrique, Alan Cardoso, Junior Dutra e Thalles.

“Quase todos os jogadores estão à disposição. Caio ainda está se recuperando de lesão. Ele é única exceção”, disse Jorginho.

Sendo assim, a provável escalação do Cruzmaltino será: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Bruno Gallo, Douglas, Andrezinho e Nenê; Éderson e Thalles.