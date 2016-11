Novidades contra a ‘Macaca’

19/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O técnico Marcão observou atentamente o treino dos jogadores ontem à tarde, no CT da Barra Foto: Divulgação

O elenco tricolor realizou mais uma atividade na manhã de ontem, no CT Pedro Antônio, visando confronto contra a Ponte Preta, amanhã, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A parte da atividade em que a imprensa teve acesso apresentou algumas novidades na formação titular, que estava com mudanças em relação ao time que entrou em campo contra o Atlético-PR, na terça.



O técnico interino Marcão comandou um treino tático em campo reduzido. Douglas, Marcos Júnior e Richarlison estavam no time principal nas vagas de Pierre, Marquinho e Wellington (este suspenso para a partida contra a “Macaca”). O time titular que esteve em campo foi: Julio Cesar; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Edson, Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa e Marcos Junior; Richarlison.

Essas foram as mudanças que o treinador ainda está analisando. Segundo Marcão, o trio tem grandes chances de atuar contra o time paulista. “A gente fez algumas situações, foi interessante. No final, a gente colocou esses meninos, é uma possibilidade de mudança de jogo. Eu acredito que tudo que a gente imaginou, a gente acabou fazendo com qualidade. Tem grandes possibilidades de, se não iniciar, contar com esses jogadores durante a partida”, disse o treinador em coletiva após o treino. Caso confirme a mudança do esquema, o meia Cícero será recuado para atuar mais no meio-campo. Marcos Junior cai pela esquerda, enquanto Scarpa pela direita. Já o atacante Richarlison será como referência na frente. No departamento médico, apenas o goleiro Diego Cavalieri, que ainda não tem condições físicas de atuar e Renato Chaves, que se recupera de cirurgia após sofrer uma fratura no tornozelo direito .

O Tricolor faz hoje de manhã, no CT da Barra, seu último treino antes de encarar a Ponte neste domingo. O “Time de guerreiros” ocupa a 9ª colocação na tabela do Brasileiro, com 49 pontos, a três do Atlético-PR, sexto colocado.