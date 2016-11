Grand Prix Brasil de Futevôlei agita a Praia de Icaraí

18/11/2016 às 16:47h Enviado por: Rennan Rebello

O Grand Prix Brasil de Futevôlei é um evento oficial do calendário da modalidade no país que conta com o apoio da Confederação Brasileira de Futevôlei, Associação Niteroiense de Futevôlei e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A competição reúne os principais e melhores atletas do esporte na Praia de Icaraí (em frente ao Clube Central) nos próximos dias 19 e 20 de novembro.





A competição contará com as categorias masculino (iniciante, amador e profissionais) e feminino (amador e profissionais), assim como a categoria misto (amador e profissionais). No total mais de R$ 10.000,00 serão distribuídos em premiações, além de troféus e brindes.





No primeiro dia (19) de evento serão disputadas as categorias, iniciantes, Amador B e Misto (Amador e Pró), já no domingo (20), Amador A, Feminino Pró e Masculino Pró, no total 172 duplas bateram recorde de participação em eventos de futevôlei.





Niterói está representada em todas as categorias com mais de 30 duplas, menos na categoria Pró A que é destinada para atletas confederados como as duplas Anderson Águia e Tatá que representam o C.R.Flamengo, Eduardinho e Marcelinho que representam o C.R.Vasco da Gama, Bello e Vinicius (SP), Maykon e Lacraia (ES) que encabeçam a lista de 22 duplas nesta categoria.





Outra novidade fica por conta do GP Boulevard, uma área destinada a ativação dos patrocinadores, trazendo o mesmo conceito do Boulevard Olímpico dos jogos Rio 2016. Vale destacar ainda que o evento é gratuito e terá distribuição de brindes, aulas de zumba entre outras ações que a organização está programando.