Retornos importantes

18/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O goleiro Alex Muralha esteve com a seleção brasileira e desfalcou o Rubro-Negro em uma partida Foto: Divulgação

Um dia após a vitória sobre o América-MG, o elenco rubro-negro voltou a treinar no “Ninho do Urubu”, na tarde de ontem. Os titulares que enfrentaram o América-MG fizeram uma atividade regenerativa. O atacante peruano Paolo Guerrero e o goleiro Muralha se reapresentaram ao clube. A dupla estava a serviço das suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. A dupla titular da zaga (Réver e Rafael Vaz), que cumpriu suspensão contra o “Coelho”, treinou com bola. Os dois estão confirmados para este domingo (20), no duelo contra o Coritiba, às 19h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco rubro-negro volta a treinar hoje à tarde, no mesmo local. O técnico Zé Ricardo devera aproveitar a atividade para fazer alguns testes visando à partida contra o “Coxa”. Na 2ª posição, o Fla soma 66 pontos.



Desejo de permanecer - Criado nas categorias de base do Rubro-Negro, o defensor Juan, de 37 anos, tem vínculo com o clube até dezembro deste ano. Após retornar à Gávea depois de 14 anos jogando fora, o experiente zagueiro ainda se vê em condições de atuar por algum tempo e prioriza o clube carioca para a próxima temporada. “Eu me sinto bem ainda. Sempre falei que enquanto eu jogasse em alto nível, gostaria de seguir aqui. Minha ideia é continuar jogando. Meu desejo é encerrar a carreira no Flamengo. Se for desejo do clube, espero chegar a acordo e renovar”, afirmou Juan.