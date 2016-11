Zé Ricardo confirma volta de Everton contra o América no Mineirão hoje

16/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O meia Everton está recuperado de lesão na coxa esquerda Foto: Divulgação

O técnico Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva, ontem à tarde, após o treino do Rubro-Negro e revelou a formação do time que encara o América-MG, hoje, às 21h45, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.



O treinador confirmou o meia Everton, recuperado de lesão, como titular contra o time mineiro. Além dele, o atacante Leandro Damião começa a partida na vaga de Guerrero, que está com a seleção peruana. Na zaga, Revér e Rafael Vaz, suspensos, também são desfalques. Com isso, o Rubro-Negro entra em campo com: Paulo Victor, Pará, Juan, Donatti, Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Everton, Fernandinho e Leandro Damião.

Somente com 2% de chance de buscar o título, Zé Ricardo segue acreditando e sonhando com o caneco. “Temos que continuar trabalhando jogo a jogo e fazer o máximo possível de pontos. Se os resultados assim quiserem, podemos continuar brigando pelo título. Sabemos que a nossa situação se complicou, mas enquanto houver possibilidade matemática, temos que lutar até o fim. Temos que valorizar o que foi feito”, declarou.