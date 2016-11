Tropeço dentro de casa

16/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O Tricolor parou na forte marcação do Atlético-PR e não conseguiu desempatar a partida Foto: Divulgação

Em duelo que visava entrar no G-6, o Tricolor recebeu o Atlético-PR, ontem à tarde, no Maracanã e empatou em 1 a 1. Cícero marcou para o time carioca, enquanto Hernane descontou para os paranaenses. Com o tropeço, o Flu segue na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos.



Com um minuto de jogo, Scarpa cobrou falta da esquerda e William Matheus subiu mais que a marcação e cabeceou por cima do gol. Aos 10, Wellington Silva recebeu de Wellington, arrancou pela esquerda, mas foi desarmado. E o Flu abriu o placar aos 29. Scarpa cruzou da direita e Cícero cabeceou no canto, abrindo o placar.

O “Furacão” respondeu aos 35, com Léo, que cruzou da direita e André Lima tentou ajeitar para quem vinha de trás, mas Pierre afastou o perigo.

Nos minutos finais, o Atlético-PR assustou com Hernani, que chutou colocado e a bola saiu à direita do gol.

Veio a segunda etapa e os visitantes começaram melhor. Aos 16, em cobrança de falta, Hernani chutou cruzado e empatou o jogo em 1 a 1. O Flu quase desempatou aos 23. William Matheus cruzou da esquerda e Richarlison subiu sozinho para cabecear por cima do gol. Aos 35, o “Furacão” quase virou o jogo. Nikão chutou forte de fora da área, mas a bola saiu à esquerda do gol. Nos minutos finais, Wellington Silva cruzou da direita e Richarlison, mais uma vez, cabeceou por cima do gol. E foi só. Fim de jogo, empate dentro do Maracanã e o Flu desperdiçou a chance de ingressar na zona da Libertadores.