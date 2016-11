Marcão encara seu primeiro desafio

15/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Marcão espera corrigir os erros de marcação na defesa do Flu Foto: Divulgação

O técnico interino Marcão tem hoje à tarde contra o Atlético-PR seu primeiro desafio à frente da equipe, após a saída de Levir Culpi. O duelo contra o “Furacão” será às 17h, no Maracanã. Com 48 pontos na tabela, o Flu ocupa a 9ª posição. Já o adversário é o último integrante do grupo que hoje estaria garantido na Libertadores do ano que vem, com 51.



No treino de ontem, Marcão comandou uma atividade tática, que durou cerca de duas horas. O treinador aproveitou o período sem jogos por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo para dar sua cara ao time e fazer com que os jogadores possam manter o clube vivo na briga pela competição sul-americana.

Durante a atividades, o técnico não deu pistas do time titular. Porém, ele deu a entender que a equipe não teria mudanças em relação ao que vinha sendo escalado. Segundo o treinador, o principal era corrigir alguns erros do time.

“Cada técnico tem sua forma de trabalhar, seu tipo de treino. Marcão, desde que assumiu, tem feito coisas que não estávamos fazendo anteriormente. Pede que o time toque mais a bola, que fique compactado, e isso está nos fortalecendo”, disse o atacante Wellington.

Sendo assim, a provável escalação do Tricolor das Laranjeiras hoje à tarde será: Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus; Edson, Cícero, Danilinho e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Magno Alves (Wellington).