Campeão da Série B do Brasileirão, niteroiense sonha em voltar para o Fluminense

14/11/2016 às 16:43h Enviado por: Rennan Rebello

Emocionado, o atacante Matheus Carvalho comemora em campo, o título do Campeonato Brasileiro - Série B Foto: Divulgação

O atacante niteroiense Matheus Carvalho, de 24 anos, foi campeão da Série B do Brasileirão pelo Atlético Goianiense com duas rodadas de antecedência, no último sábado, ao vencer o Tupi por 5 a 3. O jovem jogador entrou no segundo tempo e marcou o último gol da goleada sobre os mineiros, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Com o título brasileiro, o elenco do 'dragão campineiro' foi valorizado e o atleta, que tem contrato até o final de dezembro, pretende seguir no clube rubro-negro. "Desejo muito ficar, pois foi o clube que me abriu as portas para voltar a jogar no meu país e de ter uma visibilidade melhor no mercado.





Acho que o momento é focar no crescimento da minha carreira no Brasil e as oportunidades de voltar para a Europa chegarão naturalmente. Espero que a diretoria me dê essa oportunidade de crescer junto com o clube na próxima temporada", revelou o atacante, que teve uma passagem pelo Mônaco da França, em 2015 e pelo Fort Lauderdale Strikers dos EUA no início deste ano. Matheus foi formado nas divisões de base do Fluminense e participou das campanhas dos títulos dos campeonatos Brasileiro (2010 e 2012) e do Carioca (2012).





Durante o período em que integrou o elenco principal do Tricolor acabou não tendo tantas oportunidades, pois na época havia nomes consagrados para posição como Fred, Emerson Sheik e Rafael Sóbis. Por isso, acabou sendo emprestado ao Joinville, onde se sagrou campeão da Copa Santa Catarina, em 2013.





Apesar da saída do Flu, o atacante não guardou mágoas e pretende retornar algum dia. "Eu pretendo voltar pois foi o clube que vivi por quase 16 anos e tenho um carinho muito grande. Tenho uma grande gratidão e admiração pelo clube que me revelou para o futebol mundial", disse. Apesar da vontade de retornar ao Rio, seu pensamento está concentrado em Goiânia e nas duas últimas rodadas da segundona. "Me adaptei rápido à cidade. Aqui tem tudo que eu preciso. Espero ficar mais tempo e vou continuar trabalhando forte para isso", finalizou. O próximo jogo do Atlético-GO será no próximo sábado (19), às 17h30, no estádio Castelão, no Maranhão.