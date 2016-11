Wellington diz que ‘clima político’ não atrapalha

13/11/2016 às 23:17h Enviado por: Rennan Rebello

O Fluminense vive um fim de temporada conturbado, além dos maus resultados dentro de campo, a agremiação vive uma instabilidade política devido à eleição que ocorrerá no dia 26 de novembro, onde será decidido quem será o novo mandatário tricolor para os próximos três anos. Apesar das incertezas vividas dentro do clube, o atacante Wellington acredita que o ambiente político vivido dentro do Flu esteja interferindo no desempenho do time. “Nós como jogadores, temos de pensar só em treinar bem. Essas coisas de eleição, quem está se candidatando é quem tem de pensar”, disse o jogador. Um dos motivos para o atleta ter essa opinião é a “blindagem’ que os jogadores tricolores estão tendo, pois, os treinos estão sendo realizados no CT Pedro Antônio Ribeiro da Silva, na Barra da Tijuca, longe das Laranjeiras onde a tensão eleitoral é predominante. “Essa mudança para cá (centro de treinamento) tem sido importante. A maioria mora aqui perto e está sendo bom para descansar. O Fluminense está dando todo o suporte e agora depende só da gente”, finalizou.