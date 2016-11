Thalles declara seu amor ao clube

13/11/2016 às 23:12h Enviado por: Rennan Rebello

O centroavante gonçalense Thalles foi bastante criticado desde o início do ano devido a seu desempenho irregular no campo. Porém, o atacante tem sido decisivo na reta final da 2ª divisão do Brasileirão. O atacante declarou que estava amargurado e triste pela situação do clube de seu coração. “Eu estava sofrendo pelo momento. Sou vascaíno desde pequeno, estou no clube desde 2006. Agora, temos uma semana de trabalho para sacramentar a subida para a Série A”, disse. O próximo jogo do time da Colina será contra o Criciúma no sábado (19), às 16h30 no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.