Marinho é ‘alvo’ do Glorioso

13/11/2016 às 23:09h Enviado por: Rennan Rebello

A bosa fase vivida pelo centroavante Marinho no Vitória despertou interesse do Botafogo, que busca um ‘homem gol’ para o próximo ano. Já que carece de peças para o setor. Apesar do desejo do ’Glorioso’, o jogador despistou sobre seu futuro. “O futuro a Deus pertence e procuro pensar pouco nisso. Tenho que ajudar o Vitória a permanecer na Série A. Acompanho as notícias sobre o interesse do Botafogo e outros clubes. Não sei de absolutamente nada. Nem penso em nada disso, até porque meu foco é o Vitória e em ajudar o clube a permanecer na Série A”, finalizou o atacante.