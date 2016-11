Imprensa peruana diz que lateral virá para clube

13/11/2016 às 23:08h Enviado por: Rennan Rebello

A temporada ainda não acabou mas os dirigentes rubro-negros já começam a planejar o próximo o ano. Com isso, surge especulações de possíveis jogadores a serem contratados pelo Flamengo. O primeiro nome especulado foi o do lateral-esquerdo da seleção peruana, Miguel Trauco, que joga o campeonato peruano pelo Universitários.





Segundo o site Depor, o Fla estaria interessado em contar o lateral de 24 anos, que é amigo pessoal de seu compatriota Paolo Guerrero. O técnico Zé Ricardo concedeu entrevista ao portal e elogiou as características do jogador. “Miguel Trauco tem demonstrado uma boa leitura do jogo ofensivo e defensivo. É um atleta com boa pegada. Tem muito futuro, pois é um jovem de valor que seguirá crescendo. Não tenho informação que o Flamengo está com interesse direto no jogador. Porém, sempre há gente do clube observando os talentos com potencial. Não sei mais detalhes”, revelou.





Apesar dos elogios do comandante, a diretoria rubro-negra nega qualquer contato. Atualmente, Jorge é o dono da ala esquerda mas pode ser negociado e seu reserva imediato, Chiquinho, deverá ser dispensado, logo, contratações para esse setor serão prioritárias.