A Um Passo da Elite

12/11/2016 às 22:59h Enviado por: Rennan Rebello

O gonçalense Thalles e Nenê comandaram a vitória vascaína Foto: Divulgação

Em uma tarde dramática em Bragança Paulista, o Vasco ganhou do Bragantino por 2 a 1 e segue vivo na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro no próximo ano.



Apesar da pressão, o favoritismo era dos cariocas. O ‘Braga’, que luta contra o rebaixamento para terceira divisão, tentou fazer valer o fator casa para conquistar a vitória.

Mas os comandados do pressionado técnico Jorginho, que estava nervoso à beira de campo desde o início da partida, conseguiu abrir o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Nenê cobrou escanteio e o centroavante Thalles cabeceou sem chances para o goleiro Renan Rocha.

Antes do intervalo quando a vitória parcial cruzmaltina parecia concretizada, o árbitro marcou um pênalti polêmico aos 45 minutos a favor dos paulistas. O atacante Rafael Grampola chutou forte no canto direito do goleiro Jordi - que quase defendeu - e empatou a partida no Estádio Nabi Abi Chedid. Na segunda etapa, os vascaínos voltaram pressionando e impuseram seu ritmo de jogo. Logo aos oito minutos, o atacante Thalles foi derrubado dentro da área adversária e o ídolo Nenê foi incumbido de bater a penalidade máxima. O camisa 10 cobrou no canto direito deslocando o goleiro Renan.

Com o resultado, o ‘Time da Colina Histórica’ assume a vice-liderança com 62 pontos, e agora depende apenas de si para garantir seu retorno à primeira divisão. O próximo desafio do Vasco será também sábado (19) contra o Criciúma, às 16h30, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.