Carioca e Liga serão ‘laboratórios’ do Fla

A cúpula de futebol rubro-negra juntamente com treinador Zé Ricardo vêm ao longo da semana discutindo o planejamento e as prioridades do Flamengo para a próxima temporada. O que ficou decidido é que a Copa Libertadores será priorizada, com isso, o Campeonato Carioca e a Primeira Liga serão utilizadas como uma espécie de “laboratório”, no qual o técnico Zé Ricardo aproveitará para integrar os garotos da base rubro-negra ao time profissional.

Essa decisão corrobora com outro pensamento dos cartolas rubro-negros de realizar contratações pontuais e aproveitarem o máximo a base, visto que nomes como o atacante Emerson Sheik, o meia Alan Patrick e o zagueiro Juan podem deixar o Ninho do Urubu no ano que vem.

Dessa maneira, a garotada tende a ser mais utilizada, principalmente os destaques da Copa São Paulo deste ano como o defensor Léo Duarte (que teve poucas chances nessa temporada), o volante Ronaldo e o centroavante Felipe Vizeu (que perdeu um pouco de espaço com a contratação de Leandro Damião).