‘Luxa’ pode pintar na ‘Colina’

12/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Com a queda de Jorginho já selada, Luxemburgo pode assumir o cargo pela primeira vez na ‘Colina’ Foto: Divulgação

Em situação delicada na “Colina”, o técnico Jorginho não deverá seguir no comando do Cruzmaltino na próxima temporada. Internamente, já se dá como certa a saída do treinador ao término da Série B do Brasileiro. Além disso, o comentários nos corredores de São Januário são de que Vanderlei Luxemburgo poderá assumir o cargo no próximo ano.



O presidente do clube, Eurico Miranda, havia garantido a permanência do treinador até o fim da temporada. Durante a competição, cogitava-se a saída de Jorginho antes do fim do ano, porém, o mandatário cruzmaltino garantiu a permanência até o término da Série B.

Luxa tem o apoio do gerente de futebol Isaías Tinoco e de alguns membros da cúpula cruzmaltina. A resistência que pode ser causada é por parte de Eurico Miranda. O estilo de trabalho do Luxemburgo não agrada o mandatário.

Confronto - Em mais um dia de treino com portões fechados, o técnico Jorginho fez algumas alterações para o duelo de hoje, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Ontem, em São Januário, segundo informações do clube, o treinador testou o volante Diguinho à frente da zaga. Além dessa alteração, o meia Nenê treinou no ataque, ao lado de Thalles.

Momentos antes do embarque para São Paulo, Andrezinho foi vetado pelo departamento médico. Com dores no joelho direito, o meia será substituído por Ederson. Além dele, Jorge Henrique, lesionado, e Martín Silva, servindo a seleção uruguaia, são desfalques.

Sendo assim, com a entrada de Diguinho, Jorginho reforça a marcação no meio-campo, ao lado de Bruno Gallo, e dá mais liberdade para o jovem Douglas e Ederson. O trio será a novidade em relação ao time que empatou com o Luverdense, e a expectativa é de que o entre em campo com: Jordi, Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Bruno Gallo, Diguinho, Douglas e Nenê; Ederson e Thalles.

Com 59 pontos, o Cruzmaltino é o 3º colocado da Série B do Brasileirão, atrás de Bahia e na frente do Avaí pelos critérios de desempate. O Náutico, quinto colocado, tem 57, enquanto o Atlético-GO tem 67, lidera com folga. Neste sábado, o jogo é válido pela 36ª rodada.