Hora de corrigir erros

12/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O camisa 10 do Glorioso, Camilo, teve ótima atuação e retorna contra a Chapecoense na quarta Foto: Divulgação

O Glorioso deu sequência, na manhã de ontem, a sua preparação para o confronto com a Chapecoense na próxima quarta (16), às 19h30, na Arena Botafogo, na Ilha, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo local do duelo, o técnico Jair Ventura dirigiu o time em um jogo-treino contra o Bangu, que disputa o Campeonato Carioca, vencido pelos “donos da casa”.



Durante trinta minutos da primeira etapa, o time considerado titular esteve em campo, Jair Ventura gritou para corrigir erros de posicionamento do time. Neste período, a equipe alvinegra venceu por 1 a 0, com um gol do atacante Neilton, que completou um cruzamento do lateral-direito Alemão, que foi lançado em boa jogada de Camilo. O meia, inclusive, está recuperados de dores musculares. Na segunda parte do treino, Jair Ventura realizou diversas alterações, incluindo reservas e jovens da equipe sub-20 do Glorioso. No fim do jogo-treino, vitória do da equipe alvinegra sobre o Bangu por 3 a 1. O time principal teve: Sidão, Alemão, Joel Carli, Emerson Santos e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Camilo e Diogo Barbosa; Neilton e Rodrigo Pimpão.

Na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro de General Severiano soma 55 pontos.

Retorno ao Rio -O atacante Loco Abreu está de volta ao Rio. O uruguaio, de 40 anos, assinou pré-contrato e vai defender o Bangu no Campeonato Carioca. Ele firmou o acordo ontem à tarde e chega à cidade possivelmente próximo do Natal. O ídolo do Glorioso ainda defende o Santa Tecla, de El Salvador.