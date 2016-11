Gonçalense representará o Brasil no Mundial de Mundial de Taekwondo no Canadá

10/11/2016 às 16:10h Enviado por: Rennan Rebello

Thays Karolinny (a primeira agachada da esquerda para direita) integrou a delegação da seleção brasileira no Pan Americano de Taekwondo Júnior disputado na cidade de Aguascalientes, no México, em 2015 Foto: Divulgação Thays Karolinny disputará o Campeonato Mundial de Taekwondo no Canadá nesse mês Foto: Divulgação

Por Rennan Rebello





No próximo domingo (13), a jovem atleta gonçalense de taekwondo Thays Karolinny, de 17 anos, viaja ao Canadá para disputar o Campeonato Mundial da categoria sub-17, sediado na cidade de Burnaby. A jovem conseguiu a vaga após participar de uma seletiva fechada realizada em março deste ano, em Vitória, onde foram selecionados os três melhores atletas do ranking nacional da modalidade (o primeiro e segundo colocado do Campeonato Brasileiro do ano anterior e o titular e reserva da seleção brasileira que disputam uma vaga para cada categoria). Thays se classificou para essa seletiva por ter feito parte do selecionado brasileiro e por ter se consagrado campeã brasileira em 2015.





Na capital capixaba, ela venceu a eliminatória e carimbou seu passaporte para representar o Brasil. Sem suporte financeiro, a viagem acabou comprometida. A lutadora teve a ideia de promover uma campanha na internet para arrecadar fundos, mas que acabou não sendo bem sucedida. No entanto, seus familiares se uniram para custear o sonho da gonçalense.





"Infelizmente não conseguimos a quantia necessária em nosso financiamento coletivo. Minha família se uniu e viabilizou minha viagem. Ficarei 11 dias por lá, focada em conquistar o título mundial para meu país e para conseguir visibilidade para atrair patrocinadores", disse Thays, entusiasmada.





Mesmo sem patrocinadores e com diversas dificuldades, a atleta, que foi medalhista de bronze no Pan Americano Júnior no México, em 2015, não pensa em deixar de praticar o esporte no Brasil. "Eu moro em Jardim Catarina e treino na academia La Fit, em Madureira, me dedico e quero me profissionalizar para fazer o meu melhor para o taekwondo brasileiro", finalizou.