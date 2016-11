Clima esquenta na ‘Colina’

10/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os torcedores na entrada social de São Januário tentaram entrar para conversar com jogadores Foto: Divulgação

Um dia após empatar com Luverdense dentro de São Januário, jogadores do Cruzmaltino viveram momentos de tensão. Ontem, na sede do clube, cerca de 40 torcedores tentaram entrar para conversar com os atletas, porém em vão. Os jornalistas também não tiveram acesso às atividades dentro da “Colina”.



Para se precaver, a diretoria cruzmaltina solicitou que a segurança nos portões fosse reforçada. Uma viatura policial foi estacionada na entrada social do clube. Depois de uma curta conversa com alguns funcionários do clube, os torcedores foram embora. No entanto eles prometeram protestar no embarque da delegação cruzmaltina amanhã, quando o time viaja para Bragança Paulista, onde encara o Bragantino, no sábado, às 16h30.

No duelo contra o Luverdense, por exemplo, a diretoria reduziu a carga de ingressos para 10 mil e aumentou a segurança do elenco, principalmente nas idas e saídas da concentração e do estádio. Mesmo assim, houve protestos nas arquibancadas após o empate, com torcedores xingando o presidente Eurico Miranda.

Situação tensa - O resultado desfavorável de quarta fez com que as chances de acesso se reduzissem um pouco. Na 3ª colocação com 59 pontos, o Cruzmaltino tem agora 75% de chances de voltar à Série A do Brasileiro (12% a menos que na rodada anterior).

Embora reconheça que a situação é tensa, o técnico Jorginho lembra que o time só depende de suas próprias forças para conquistar o acesso. “O acesso depende só de nós, e acredito muito que iremos subir. Então, é fundamental nós fazermos o nosso resultado”, afirmou Jorginho.