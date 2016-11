Bandeira garante Zé Ricardo para a próxima temporada

10/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O meia Diego revelou que gosta de trabalhar com Zé Ricardo Foto: Divulgação

Mesmo focado nos jogos finais do Brasileirão, o Rubro-Negro já está de olho na temporada 2017. Visando o planejamento da equipe, o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, garantiu na tarde de ontem que Zé Ricardo continuará no comando da equipe no ano que vem.



“Vai ser o técnico do Flamengo em 2017. Não tenho dúvidas”, disse Bandeira de Mello.

Principal contratação do clube da Gávea na temporada, o meia Diego exaltou o trabalho realizado pelo comandante rubro-negro no Brasileiro.

“Zé tem feito um trabalho brilhante que todos têm acompanhado. Não só como técnico, mas como pessoa. Tem relacionamento muito bom com os jogadores. Assim poder contar com ele é um ponto positivo para a próxima temporada”, disse o camisa 35. Dentro de campo, o elenco volta aos treinos hoje, no “Ninho do Urubu”. Para a partida contra o América-MG, na próxima terça-feira (15), no Independência, Rever e Rafael Vaz, suspensos, Muralha e Guerrero, servindo à seleção, são desfalques. Com 63 pontos, o Fla ocupa o 3º lugar na tabela.