Marcão conta com a confiança do elenco para comandar o time

10/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O técnico interino Marcão assumiu o Tricolor das Laranjeiras em um momento delicado Foto: Divulgação

No segundo treino do agora técnico efetivado Marcão, após a demissão de Levir Culpi do Flu, o elenco demostrou confiança no novo treinador. Membro da comissão técnica permanente, o ex-jogador recebeu o apoio dos jogadores, que se mostram confiantes na possibilidade do Tricolor garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2017.

Atualmente, o time das Laranjeiras ocupa a 9ª colocação com 48 pontos, três a menos que a zona de classificação. Por isso, o atacante Marcos Junior elogiou o novo comandante e acredita que a equipe tenha condições de garantir vaga na competição sul-americana. “Marcão é um profissional que está com a gente há muito tempo, que conhece bem o grupo de jogadores. Portanto, tenho certeza de que pode ajudar bastante nesta reta final. O Fluminense ainda luta para garantir uma vaga na Copa Libertadores, e esse objetivo vai ser conquistado com muito trabalho e dedicação, o que não têm faltado por parte deste grupo”, disse o atleta.

No treino de ontem à tarde, o técnico Marcão comandou uma atividade técnica e exigiu bastante do elenco. Recuperado de lesão na coxa direita, o goleiro Diego Cavalieri treinou normalmente com os demais companheiros e fica à disposição do treinador para o confronto contra o Atlético-PR, na próxima terça (15), às 17h, no Maracanã. O elenco tricolor volta às atividades hoje, nas Laranjeiras. O treino será em tempo integral.