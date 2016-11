Mattos segue em recuperação física

09/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Marcelo Mattos é considerado o ‘cão de guarda’ da equipe Foto: Divulgação

O volante Marcelo Mattos segue trabalho de recuperação da cirurgia que fez no joelho direito. O jogador se lesionou em uma atividade há 50 dias e só retorna aos gramados na próxima temporada.

Com contrato com o Cruzmaltino até o fim de dezembro, Mattos espera renovar seu vínculo.O presidente do clube, Eurico Miranda, já garantiu que será renovado por ter sofrido a lesão em atividade no clube e retornar somente em 2017. A cirurgia foi feita há mais de um mês e, na época, o técnico Jorginho comentou sobre o caso.

“Mattos é um jogador muito importante para o trabalho que estamos desenvolvendo. Ficou um tempo como titular, perdeu a posição, voltou e, infelizmente, sofreu essa contusão. Foi uma infelicidade. Agora é se recuperar e fazer todo trabalho necessário”, afirmou.