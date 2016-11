Richarlison fora de combate

09/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Com uma boa conversa, o técnico interino Marcão espera arrumar o setor defensivo do Tricolor Foto: Divulgação

Richarlison está com um edema na coxa direita. Exames realizados, ontem à tarde, nas Laranjeiras, constataram a lesão. O departamento médico do clube não deu prazo para o retorno do jogador, mas informou que assim que as dores sumirem, o atleta voltará às atividades com o grupo.



O jovem atacante se machucou na derrota por 4 a 2 para a “Raposa”, após levar uma forte pancada. A lesão veio no momento que o jogador estava bem na equipe. Contra o clube mineiro, inclusive, ele já tinha deixado sua marca quando deixou o gramado. Por conta da lesão, Richarlison acabou sendo cortado da Seleção Brasileira sub-20. O time do técnico Rogério Micale viajou na última segunda-feira para o México, onde disputa dois amistosos contra a Argentina e os donos da casa.

Arrumar a casa - Sob o comando do técnico interino Marcão, o elenco tricolor iniciou, ontem à tarde, preparação para o próximo compromisso. O time encara o Atlético-PR na próxima terça (15), às 17h, no Maracanã. Marcão espera corrigir erros na equipe, principalmente na defesa e trazer de volta a confiança da torcida.

Sem vencer há seis jogos, Marcão pretende corrigir o posicionamento nas jogadas de bola levantada. Além disso, ele conversou com jogadores que falharam nas últimas partidas. Wellington Silva falhou na derrota para Santos e Flamengo, enquanto Gum falhou na derrota para o Santos e São Paulo.

Com 48 pontos ganhos, o Tricolor está na 9ª colocação e ainda sonha com uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem.