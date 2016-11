Nova chance na Gávea

09/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Donatti e Juan atuaram juntos apenas contra o Figueirense-SC, pela Copa Sul-Americana Foto: Divulgação

O elenco rubro-negro retornou aos treinos, ontem à tarde, no “Ninho do Urubu”, após dois dias de folga. Mesmo sem vencer há quatro jogos, a ordem é seguir mirando as primeiras colocações. Para o próximo compromisso contra o América-MG, na próxima quarta (16), o time da Gávea não terá a zaga titular, Rever e Rafael Vaz. Assim, o argentino Donatti e Juan terão nova oportunidade no setor defensivo.



Com poucas oportunidades desde que chegou ao Rubro-Negro, Alejandro Donatti ainda não mostrou a que veio. O defensor foi contratado no início de julho, após uma longa negociação com o Rosario Central-ARG. Em sua única partida como titular, contra o Figueirense-SC, Donatti falhou em um dos gols sofridos na derrota por 4 a 2. Aos 30 anos, o argentino tem contrato até julho de 2018.

Já Juan, titular com Muricy no início da temporada, perdeu espaço com a chegada de Rafael Vaz. Com contrato com o Rubro-Negro até dezembro deste ano, o defensor de 37 anos deverá encerrar a carreira no fim da temporada. Com 277 jogos pelo Fla, Juan tem 30 gols marcados.

Além da dupla de zaga, o Rubro terá novidades em outras posições. No gol, Paulo Victor substituiu Alex Muralha, que está servindo à seleção Brasileira. No ataque, Leandro Damião assume o posto na vaga de Paolo Guerrero, que está com a seleção peruana.

As novidades no treino de ontem à tarde ficaram por conta do retorno dos meias Mancuello e Everton, que desfalcaram a equipe por conta de dores na costela e lesão muscular, respectivamente. Com a volta da dupla, o departamento médico do clube tem apenas o camisa 10 Ederson se recuperando.

Com 63 pontos somados, o Rubro-Negro ocupa a 3ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.